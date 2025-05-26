Військові РФ атакували Харків новими дронами: що відомо

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Уперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм мера Харкова Ігоря Терехова.

"Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста", - написав він.

Також Терехов додав, що Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору. Загалом за минулий тиждень по місту було сім влучань.

Нагадаємо, армія РФ масовано вдарила по передмістю Харкова.