На Харківщині чоловік наклав на себе руки після жахливої ДТП

фото: Національна поліція

У Харківській області у дорожньо-транспортній пригоді загинула жінка і трирічна дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася у неділю, 25 травня, на автодорозі Харків-Охтирка, поблизу села Крупчине Богодухівського району.

Попередньо встановлено, що водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням. Це призвело до зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo, після чого Hyundai зіштовхнувся із вантажівкою Renault Magnum з напівпричепом, яка рухалася назустріч.

Унаслідок аварії на місці загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка.

Водій Hyundai, перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, вчинив самогубство. Водії інших автомобілів отримали сильний стресовий шок.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Черкащині автівка врізалась в дерево, загинула 16-річна дівчина.