В Харьковской области полицейские разыскали женщину, которая ушла из дома и не вернулась

фото: Национальная полиция

В сектор полиции поступило сообщение от жительницы села Качаловка Богодуховского района о том, что ее сестра накануне ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

На поиски 66-летней женщины был направлен личный состав подразделения полиции.

Как выяснилось, женщина решила пойти в лес за грибами и заблудилась.

Правоохранители быстро нашли пропавшую и отвезли ее домой.

Напомним, в Харьковской области разоблачили женщину, которая обворовала государство на 80 тысяч гривен.