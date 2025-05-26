фото: ДСНС

Вночі 26 травня, в період орієнтовно з 00:30 до 1:30, ворожі ударні безпілотники влучили по приватному підприємству у селищі Васищеве Харківського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС на Офіс генпрокурора.

Внаслідок російської атаки зруйновані та пошкоджені приміщення та будівлі. Спалахнула масштабна пожежа.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Роботи з ліквідації пожежі, до яких залучені понад 50 рятувальників, тривають.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня армія РФ запустила по Україні 364 засоби повітряного нападу – ракети та ударні дрони. Сили ППО збили 9 крилатих ракет і знешкодили 288 ворожих БпЛА.