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24 травня 2025, 14:53

Росіяни атакували авіабомбами село на Харківщині: одна жінка загинула, ще двоє постраждали

24 травня 2025, 14:53
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фото: прокуратура
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В суботу, 24 травня, близько 4:05 російська армія завдала серію авіаційних ударів по селу Вільхуватка Купʼянського району

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Пошкоджена низка приватних домоволодінь, господарчі приміщення.

Внаслідок авіаударів загинула 77-річна жінка. 61-річна мешканка отримала поранення. Ще одна жінка, якій 79 років, зазнала гострої реакції на стрес.

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 травня росіяни вдарили ФАБом по Костянтинівці на Донеччині. Загинула жінка, троє людей отримали поранення.

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