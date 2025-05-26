В Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух собак
Полицейские выясняют обстоятельства смерти двух собак в городе Лозовая Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 21 и 22 мая в Лозовский районный отдел полиции обратились местные жители, которые сообщили об обнаружении места захоронения собак.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр территории, опросили свидетелей и изъяли тела двух собак.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, россияне массированно ударили по пригороду Харькова.
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