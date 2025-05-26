В Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух собак

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Полицейские выясняют обстоятельства смерти двух собак в городе Лозовая Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 21 и 22 мая в Лозовский районный отдел полиции обратились местные жители, которые сообщили об обнаружении места захоронения собак.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр территории, опросили свидетелей и изъяли тела двух собак.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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