Росіяни завдали удару по Харківщині
У Дергачах Харківської області близько 20:10 пролунав вибух
Про це начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
Як зазначається, російські загарбники вдарили по одному з районів міста безпілотником невстановленого типу.
Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Встановлення деталей триває.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили по селищу на Харківщині дронами.
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