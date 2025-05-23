16:42  23 травня
У Львові пенсіонер поранив ножем двох сусідів
14:05  23 травня
У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 21:55

Росіяни завдали удару по Харківщині

23 травня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

У Дергачах Харківської області близько 20:10 пролунав вибух

Про це начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

Як зазначається, російські загарбники вдарили по одному з районів міста безпілотником невстановленого типу.

Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Встановлення деталей триває.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по селищу на Харківщині дронами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область РФ атака війна
Росія атакувала Україну 175 дронами та ракетою: скільки збила ППО
23 травня 2025, 14:27
Ворог вдарив по Куп'янську: загинув комунальник, ще один – у реанімації
23 травня 2025, 12:26
За добу ЗСУ ліквідували 1050 росіян, — Генштаб
23 травня 2025, 10:50
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У Київській області працює ППО
23 травня 2025, 22:11
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який до смерті забив знайомого
23 травня 2025, 21:49
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині артилерією, дронами та бомбами: 22-річна дівчина постраждала
23 травня 2025, 21:13
На Рівненщині затримали групу іноземців, які незаконно перетнули кордон із Білоруссю
23 травня 2025, 20:56
Пропонував гарантувати службу в тилу: на Київщині судитимуть медика, який вимагав хабар з військового
23 травня 2025, 20:45
176 громадян РФ володіли майже 100 гектарами землі на Київщині
23 травня 2025, 20:29
Смертельна ДТП в Києві: водійка брехала, що за кермом була не вона
23 травня 2025, 20:17
У поліції Києва прокоментували побиття ветерана у відділку і показали відео події
23 травня 2025, 19:59
У київському барбершопі пропонували "послуги для ухилянтів": учасника схеми затримали
23 травня 2025, 19:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »