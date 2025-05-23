За добу ЗСУ ліквідували 1050 росіян, — Генштаб
Протягом минулої доби, 22 травня, Сили оборони України знищили 1 050 російських загарбників, два танки, одну ББМ, 43 артсистеми, дві РСЗВ, 148 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 978 тисяч солдат.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.
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