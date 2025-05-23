Россияне нанесли удар по Харьковщине
В Дергачах Харьковской области около 20:10 раздался взрыв
Об этом начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.
Как отмечается, российские захватчики ударили по одному из районов города беспилотником неустановленного типа.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, российские кафиры ударили по поселку на Харьковщине дронами.
Россия атаковала Украину 175 дронами и ракетой: сколько сбила ПВОВсе новости »
23 мая 2025, 14:27Враг ударил по Купянску: погиб коммунальщик, еще один – в реанимации
23 мая 2025, 12:26За сутки ВСУ ликвидировали 1050 россиян, — Генштаб
23 мая 2025, 10:50
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Ровенской области задержали группу иностранцев, незаконно пересекших границу с Беларусью
23 мая 2025, 20:56Предлагал гарантировать службу в тылу: в Киевской области будут судить медика, требовавшего взятку с военного
23 мая 2025, 20:45176 граждан РФ владели почти 100 гектарами земли в Киевской области
23 мая 2025, 20:29Смертельное ДТП в Киеве: водитель лгала, что за рулем была не она
23 мая 2025, 20:17В полиции Киева прокомментировали избиение ветерана в отделении и показали видео происшествия
23 мая 2025, 19:59В киевском барбершопе предлагали "услуги уклонистам": участника схемы задержали
23 мая 2025, 19:45В Винницкой области задержали двух уклонян с гидрокостюмами: надеялись доплыть до Молдовы
23 мая 2025, 19:07Житель Запорожья нашел уникальный артефакт которому более 300 лет
23 мая 2025, 18:59В Закарпатье прошла первая акция протеста против строительства ветряков на известной горной долине
23 мая 2025, 18:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться