Обстріли Харківщини: за добу – один загиблий та 9 поранених
Протягом минулої доби росіяни атакували Харків і 7 населених пунктів області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у Харкові внаслідок обстрілу постраждали троє жінок віком 60, 63 та 68 років.
Окрім того, у селі Грушівка Кіндрашівської громади поранення дістав 39-річний чоловік. У селищі Куп'янськ-Вузловий загинув чоловік, ще двоє жінок — 66 та 70 років — отримали поранення.
Також у місті Куп'янськ постраждали 73-річна та 44-річна жінки.
Синєгубов додав, окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. По всій області застосовано: 1 ракету, 10 керованих авіабомб (КАБ), 5 дронів-камікадзе "Шахед", 2 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Молні".
Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові — 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі.
- у Чугуївському районі — адмінбудівля та автомобіль.
- у Куп'янському районі — 44 будинки, адміністративна будівля, приміщення ліцею та заводу.
Нагадаємо, у ніч на 22 травня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків.