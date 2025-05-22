Обстріли Харківщини: за добу – один загиблий та 9 поранених

фото: ДСНС Харківщини

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові внаслідок обстрілу постраждали троє жінок віком 60, 63 та 68 років.

Окрім того, у селі Грушівка Кіндрашівської громади поранення дістав 39-річний чоловік. У селищі Куп'янськ-Вузловий загинув чоловік, ще двоє жінок — 66 та 70 років — отримали поранення.

Також у місті Куп'янськ постраждали 73-річна та 44-річна жінки.

Синєгубов додав, окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. По всій області застосовано: 1 ракету, 10 керованих авіабомб (КАБ), 5 дронів-камікадзе "Шахед", 2 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Молні".

Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури:

у Харкові — 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі.

у Чугуївському районі — адмінбудівля та автомобіль.

у Куп'янському районі — 44 будинки, адміністративна будівля, приміщення ліцею та заводу.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків.