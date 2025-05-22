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22 травня 2025, 10:04

Обстріли Харківщини: за добу – один загиблий та 9 поранених

22 травня 2025, 10:04
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фото: ДСНС Харківщини
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Протягом минулої доби росіяни атакували Харків і 7 населених пунктів області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові внаслідок обстрілу постраждали троє жінок віком 60, 63 та 68 років.

Окрім того, у селі Грушівка Кіндрашівської громади поранення дістав 39-річний чоловік. У селищі Куп'янськ-Вузловий загинув чоловік, ще двоє жінок — 66 та 70 років — отримали поранення.

Також у місті Куп'янськ постраждали 73-річна та 44-річна жінки.

Синєгубов додав, окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. По всій області застосовано: 1 ракету, 10 керованих авіабомб (КАБ), 5 дронів-камікадзе "Шахед", 2 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Молні".

Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові — 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі.
  • у Чугуївському районі — адмінбудівля та автомобіль.
  • у Куп'янському районі — 44 будинки, адміністративна будівля, приміщення ліцею та заводу.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків.

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