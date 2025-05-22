На Херсонщині через російські обстріли поранено 11 людей
Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під ударами дронів, артилерії та авіації опинилися десятки населених пунктів, включно з обласним центром.
Ворог цілеспрямовано бив по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі.
Зафіксовано пошкодження 4 багатоквартирних будинків, 9 приватних осель, газопроводів та приватного транспорту.
Загалом під обстріли потрапили понад 35 населених пунктів.
Нагадаємо, в середу, 21 травня, російський окупанти вчергове вдарили по Херсону, постраждав 64-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, контузію та поранення голови.
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