05:34  22 травня
На ТОТ Луганщини росіяни почали готувати нове покоління пропагандистів, – ЦНС
05:05  22 травня
Під Вінницею у водоймі виявили тіло жінки
03:10  22 травня
Зенітники збили на Півдні ворожий дрон-розвідник: відео
UA | RU
UA | RU
22 травня 2025, 08:06

На Херсонщині через російські обстріли поранено 11 людей

22 травня 2025, 08:06
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, під ударами дронів, артилерії та авіації опинилися десятки населених пунктів, включно з обласним центром.

Ворог цілеспрямовано бив по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі.

Зафіксовано пошкодження 4 багатоквартирних будинків, 9 приватних осель, газопроводів та приватного транспорту.

Загалом під обстріли потрапили понад 35 населених пунктів.

Нагадаємо, в середу, 21 травня, російський окупанти вчергове вдарили по Херсону, постраждав 64-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, контузію та поранення голови.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область Херсон війна атака обстріли РФ
Масовані атаки на Запорізьку область: майже 500 ударів за добу, є поранені
22 травня 2025, 07:40
Ракетний удар по Харкову: пошкоджено вісім будинків, є постраждалі
22 травня 2025, 06:51
Дрони та артилерія: росіяни вдарили по житлових будинках на Дніпропетровщині - в ОВА показали наслідки
21 травня 2025, 20:55
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
У Києві уламки ворожого дрона впали на територію школи
22 травня 2025, 08:47
На Київщині 19-річний мотоцикліст травмувався у ДТП
22 травня 2025, 08:39
Солодка контрабанда: на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні
22 травня 2025, 08:24
Синоптик дала прогноз погоди на 22 травня
22 травня 2025, 08:13
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
22 травня 2025, 08:00
У Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога станом на 22 травня 2025 року
22 травня 2025, 07:53
Масовані атаки на Запорізьку область: майже 500 ударів за добу, є поранені
22 травня 2025, 07:40
ДТП у Львові: авто знесло зупинку – важко травмована дівчина
22 травня 2025, 07:24
ВМС України розповіли про ситуацію з кораблями РФ
22 травня 2025, 07:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Максим Жорін
Всі блоги »