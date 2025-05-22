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22 мая 2025, 10:04

Обстрелы Харьковщины: за сутки – один погибший и 9 раненых

22 мая 2025, 10:04
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фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки россияне атаковали Харьков и 7 населенных пунктов области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове в результате обстрела пострадали три женщины в возрасте 60, 63 и 68 лет.

Кроме того, в селе Грушевка Кондрашевской общины ранения получил 39-летний мужчина. В поселке Купянск-Узловой погиб мужчина, еще две женщины — 66 и 70 лет — получили ранения.

Также в городе Купянск пострадали 73-летняя и 44-летняя женщина.

Синегубов добавил, оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. По всей области применено: 1 ракету, 10 управляемых авиабомб (КАБ), 5 дронов-камикадзе "Шахед", 2 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Молни".

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Харькове — 10 частных домов, автомобиль, газо- и электросети.
  • в Чугуевском районе — админздание и автомобиль.
  • в Купянском районе — 44 дома, административное здание, помещение лицея и завода.

Напомним, в ночь на 22 мая российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждено по меньшей мере восемь частных домов.

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Россия война Харьковская область атака погибший раненые гражданская инфраструктура
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