Обстрелы Харьковщины: за сутки – один погибший и 9 раненых
За прошедшие сутки россияне атаковали Харьков и 7 населенных пунктов области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в Харькове в результате обстрела пострадали три женщины в возрасте 60, 63 и 68 лет.
Кроме того, в селе Грушевка Кондрашевской общины ранения получил 39-летний мужчина. В поселке Купянск-Узловой погиб мужчина, еще две женщины — 66 и 70 лет — получили ранения.
Также в городе Купянск пострадали 73-летняя и 44-летняя женщина.
Синегубов добавил, оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. По всей области применено: 1 ракету, 10 управляемых авиабомб (КАБ), 5 дронов-камикадзе "Шахед", 2 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Молни".
Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харькове — 10 частных домов, автомобиль, газо- и электросети.
- в Чугуевском районе — админздание и автомобиль.
- в Купянском районе — 44 дома, административное здание, помещение лицея и завода.
Напомним, в ночь на 22 мая российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждено по меньшей мере восемь частных домов.