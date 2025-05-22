05:34  22 травня
На ТОТ Луганщини росіяни почали готувати нове покоління пропагандистів, – ЦНС
05:05  22 травня
Під Вінницею у водоймі виявили тіло жінки
03:10  22 травня
Зенітники збили на Півдні ворожий дрон-розвідник: відео
UA | RU
UA | RU
22 травня 2025, 09:12

Нічна атака на Дніпропетровщину: ППО збила 11 дронів, є руйнування

22 травня 2025, 09:12
Читайте также на русском языке
фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 22 травня російські війська завдали масованої атаки по Дніпропетровській області з використанням ударних безпілотників, артилерії та FPV-дронів

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих БпЛА. Попри успішну роботу оборонців неба, є наслідки від падіння уламків та влучань.

Так, у Павлограді внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували. Постраждали також надвірна споруда та лінія електропередач. Обійшлося без жерт.

На Нікопольщині росіяни вдарили артилерією, FPV-дронами та скинули боєприпас із БпЛА. Постраждали Нікополь і Марганецька громада. Руйнувань зазнали чотири приватні будинки та електромережа. Без загиблих і поранених.

По Межівській громаді Синельниківського району ворог влучив дроном-камікадзе, знищено автомобіль. Люди не постраждали.

Влада та оперативні служби фіксують наслідки атак і працюють над ліквідацією пошкоджень.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області. Поранено 11 цивільних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Дніпропетровська область підприємство атака російська армія приватні будинки цивільна інфраструктура
У Києві уламки ворожого дрона впали на територію школи
22 травня 2025, 08:47
Масовані атаки на Запорізьку область: майже 500 ударів за добу, є поранені
22 травня 2025, 07:40
Ракетний удар по Харкову: пошкоджено вісім будинків, є постраждалі
22 травня 2025, 06:51
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Від початку 2025 року на дорогах Тернопільської області трапилося 15 ДТП із неповнолітніми мотоциклістами
22 травня 2025, 10:12
Обстріли Харківщини: за добу – один загиблий та 9 поранених
22 травня 2025, 10:04
На Одещині поліцейські затримали двох чоловіків, які торгували гранатами
22 травня 2025, 09:48
На Полтавщині 28-річний чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство дитини
22 травня 2025, 09:43
Ранкова атака на Херсон: у власному будинку загинула літня жінка
22 травня 2025, 09:24
Українські прикордонники знищили мінометний розрахунок та піхоту ворога на Куп’янському напрямку
22 травня 2025, 08:57
У Києві уламки ворожого дрона впали на територію школи
22 травня 2025, 08:47
На Київщині 19-річний мотоцикліст травмувався у ДТП
22 травня 2025, 08:39
Солодка контрабанда: на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні
22 травня 2025, 08:24
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Максим Жорін
Всі блоги »