Нічна атака на Дніпропетровщину: ППО збила 11 дронів, є руйнування

фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 22 травня російські війська завдали масованої атаки по Дніпропетровській області з використанням ударних безпілотників, артилерії та FPV-дронів

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих БпЛА. Попри успішну роботу оборонців неба, є наслідки від падіння уламків та влучань.

Так, у Павлограді внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували. Постраждали також надвірна споруда та лінія електропередач. Обійшлося без жерт.

На Нікопольщині росіяни вдарили артилерією, FPV-дронами та скинули боєприпас із БпЛА. Постраждали Нікополь і Марганецька громада. Руйнувань зазнали чотири приватні будинки та електромережа. Без загиблих і поранених.

По Межівській громаді Синельниківського району ворог влучив дроном-камікадзе, знищено автомобіль. Люди не постраждали.

Влада та оперативні служби фіксують наслідки атак і працюють над ліквідацією пошкоджень.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області. Поранено 11 цивільних.