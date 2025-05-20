Бригада "Месть" уничтожила российскую бронетехнику под Купянском
Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожили и повредили технику российских оккупантов на Купянском направлении
Кадры поражения бронетехники захватчиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что защитники уничтожили две БМП, повредили танк и поразили 20 единиц автомобильной техники.
"Боевая работа продолжается - потери врага растут. Бригада "Месть" - надежный щит границы и часть Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области.
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