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20 мая 2025, 21:50

Бригада "Месть" уничтожила российскую бронетехнику под Купянском

20 мая 2025, 21:50
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фото: ГПСУ
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Бойцы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожили и повредили технику российских оккупантов на Купянском направлении

Кадры поражения бронетехники захватчиков обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что защитники уничтожили две БМП, повредили танк и поразили 20 единиц автомобильной техники.

"Боевая работа продолжается - потери врага растут. Бригада "Месть" - надежный щит границы и часть Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области.

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пограничники оккупанты потери россиян Купянское направление бронетехника подразделение Феникс бригада Месть
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