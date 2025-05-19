Жительница Харьковщины может сесть на 8 лет за то, что украла телефон у ребенка

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Местная жительница зашла в один из сетевых магазинов, где с прилавка угнала мобильный телефон 12-летнего ребенка. Мать девочки обратилась в полицию.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители быстро установили личность подозреваемой и разыскали ее. Угнанный телефон у нее изъяли и вернули владелице.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство и объявили злоумышленницы о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области женщина обворовала знакомого во время застолья.