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19 травня 2025, 09:39

Обстріли Харківщини: поранено трьох людей, пошкоджено понад 30 будинків

19 травня 2025, 09:39
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фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили удари по трьох населених пунктах Харківської області. Ворог застосовував керовані авіабомби та ударні дрони типу "Герань-2"

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, найбільших руйнувань зазнали Куп'янський та Чугуївський райони.

У Куп'янську внаслідок обстрілів поранено 55-річного чоловіка та двох жінок віком 55 і 75 років. Пошкоджено або зруйновано 30 приватних будинків, господарчі споруди, гараж, будівлі агропідприємства, трактор і вантажівки.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, сільгосппідприємство, 4 комбайни, трактор, автобус і 2 автомобілі.

Загалом ворог застосував 4 керовані авіабомби та 14 ударних БпЛА "Герань-2".

Нагадаємо, у неділю вранці, 18 травня, російські війська атакували Купʼянськ з авіації. Внаслідок ворожого удару постраждали троє мирних жителів.

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