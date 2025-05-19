Обстріли Харківщини: поранено трьох людей, пошкоджено понад 30 будинків
Протягом минулої доби російські війська здійснили удари по трьох населених пунктах Харківської області. Ворог застосовував керовані авіабомби та ударні дрони типу "Герань-2"
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, найбільших руйнувань зазнали Куп'янський та Чугуївський райони.
У Куп'янську внаслідок обстрілів поранено 55-річного чоловіка та двох жінок віком 55 і 75 років. Пошкоджено або зруйновано 30 приватних будинків, господарчі споруди, гараж, будівлі агропідприємства, трактор і вантажівки.
У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, сільгосппідприємство, 4 комбайни, трактор, автобус і 2 автомобілі.
Загалом ворог застосував 4 керовані авіабомби та 14 ударних БпЛА "Герань-2".
Нагадаємо, у неділю вранці, 18 травня, російські війська атакували Купʼянськ з авіації. Внаслідок ворожого удару постраждали троє мирних жителів.