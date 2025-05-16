Росіяни обстріляли комунальників у Куп’янську: загинула жінка, 4 осіб поранені

ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

У п'ятницю вранці, 16 травня, російські війська вдарили по місту Куп’янськ. Через обстріли загинула людина, постраждали щонайменше четверо цивільних

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За оперативними даними, близько 08:00 загарбники завдали удару по місту FPV-дроном.

"55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків — 58, 49, 40 і 53 років — отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Усі постраждалі — співробітники місцевої комунальної служби", — йдеться у повідомленні.

Через атаку пошкоджений службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

Нагадаємо, минулої доби росіяни тероризували понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула та ще одна постраждала.

Також вночі 16 травня російська окупаційна армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів, зруйнована житлова інфраструктура.