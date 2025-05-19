Захисники показали, як нічний бомбер "Баба Яга" нищить росіян на Харківщині
На Харківщині аеророзвідники 4-го прикордонного загону за допомогою важких нічних бомберів "Баба Яга" ефективно знищують укриття та техніку російської окупаційної армії
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Баба Яга" завдає нищівного удару. За результатами нічного рейду прикордонники відшукали та знищили одне укриття та шість транспортних засобів ворога", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як полюють на артилерію росіян під Вовчанськом Харківської області.
Прикордонники збили на Сумщині ворожі безпілотники: відеоВсі новини »
18 травня 2025, 16:38За добу ЗСУ ліквідували понад 1100 росіян, — Генштаб
18 травня 2025, 14:25Дронарі "Помсти" знищили техніку та піхоту росіян на Донеччині
18 травня 2025, 12:40
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Пустощі з вогнем: на Одещині пожежа забрала життя 6 та 7-річного братів
19 травня 2025, 02:05Російські війська скинули ФАБ на Купʼянськ: зруйновані будинки, є поранені
18 травня 2025, 18:45На Херсонщині росіяни вбили дроном людину
18 травня 2025, 17:55У Полтаві біля парку в черевику знайшли бойову гранату
18 травня 2025, 17:05Прикордонники збили на Сумщині ворожі безпілотники: відео
18 травня 2025, 16:38Тактика залякування: вночі РФ планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети
18 травня 2025, 16:04Генштаб відреагував на заяву комбата, який звинуватив командування у "дебільних задачах" на Курщині
18 травня 2025, 15:33На Херсонщині жінка підірвалася на вибухівці
18 травня 2025, 14:56За добу ЗСУ ліквідували понад 1100 росіян, — Генштаб
18 травня 2025, 14:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв