Прикордонники показали, як полюють на артилерію росіян під Вовчанськом
На Вовчанському напрямку бійці бригади "Гарт" вистежили місце, звідки працювала гармата окупантів. Ворожу ціль уразили українські пілоти
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
За координатами противника успішно відпрацювали FPV-дрони розвідувально-ударної групи підрозділу "Falcon".
"Ворожі артилеристи помітили наших "пташок", почали тікати. Але це їм не допомогло. Дронарі "Гарту" знищили спочатку окупантів, а потім і саму гармату", — йдеться у повідомленні.
Також під час роботи захисники уразили БМП противника, три транспортних засоби та два місця злету БпЛА. Ще сімох окупантів наші дронарі знешкодили.
Раніше прикордонники показали, як знищують ворожу логістику на Харківщині.
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