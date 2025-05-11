Прикордонники показали, як полюють на артилерію росіян під Вовчанськом

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За координатами противника успішно відпрацювали FPV-дрони розвідувально-ударної групи підрозділу "Falcon".

"Ворожі артилеристи помітили наших "пташок", почали тікати. Але це їм не допомогло. Дронарі "Гарту" знищили спочатку окупантів, а потім і саму гармату", — йдеться у повідомленні.

Також під час роботи захисники уразили БМП противника, три транспортних засоби та два місця злету БпЛА. Ще сімох окупантів наші дронарі знешкодили.