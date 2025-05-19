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19 мая 2025, 00:35

Защитники показали, как ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает россиян на Харьковщине

19 мая 2025, 00:35
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фото: ГПСУ
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В Харьковской области аэроразведчики 4-го пограничного отряда с помощью тяжелых ночных бомберов "Баба Яга" эффективно уничтожают позиции и технику российской оккупационной армии

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Баба Яга" наносит сокрушительный удар. По результатам ночного рейда пограничники отыскали и уничтожили одно укрытие и шесть транспортных средств врага", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как охотятся на артиллерию россиян под Волчанском Харьковской области.

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