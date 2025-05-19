Защитники показали, как ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает россиян на Харьковщине
В Харьковской области аэроразведчики 4-го пограничного отряда с помощью тяжелых ночных бомберов "Баба Яга" эффективно уничтожают позиции и технику российской оккупационной армии
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Баба Яга" наносит сокрушительный удар. По результатам ночного рейда пограничники отыскали и уничтожили одно укрытие и шесть транспортных средств врага", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как охотятся на артиллерию россиян под Волчанском Харьковской области.
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