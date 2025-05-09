За неделю в Харькове родилось почти 50 малышей: кого больше

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За прошедшую неделю в Харькове родилось 47 детей. Мальчиков появилось на свет на одного меньше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 1 по 7 мая в областном центре Харьковской области появились на свет 47 малышей. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных — 23 мальчика и 24 девочки.

"Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 8 125 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине, каждая женщина должна родить хотя бы два ребенка.

Ранее сообщалось, что в Николаеве родился первый ребенок, родители которого вылечили бесплодие.