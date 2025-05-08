Росіяни за добу вбили 8 цивільних на Донеччині
Окупанти минулої доби, 7 травня, вбили 8 жителів Донецької області, ще 23 людини отримали поранення
Як передає RegioNews, про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.
За його словами, за минулу добу росіяни вбили вісьмох жителів Донеччини: по 2 у Мирнограді та Олександро-Калиновому, по 1 в Покровську, Іллінівці, Софіївці і Дорожньому. Ще 23 людини дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3204 загиблих і 7088 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, на Донеччині росіяни розстріляли беззбройних українських військових.
Скільки дітей залишаються в зоні активних бойових дій на ДонеччиніВсі новини »
07 травня 2025, 19:59Росія продовжує вбивати мирних жителів Донеччини: 4 загиблих і 10 поранених
07 травня 2025, 08:55
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Скандал у психіатричній лікарні на Волині: завідувача підозрюють у корупції
08 травня 2025, 08:53Протягом минулої доби зафіксовано майже 200 бойових зіткнень
08 травня 2025, 08:49Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 8 травня
08 травня 2025, 08:30Сімейний бізнес: на Чернігівщині затримали наркоторговців
08 травня 2025, 08:22У Рівному на дитячому майданчику шукали вибухівку, а знайшли іграшки
08 травня 2025, 07:55Атака на Дніпропетровщину: поранена жінка, зруйновані будинки та магазин
08 травня 2025, 07:48Окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області: є поранений
08 травня 2025, 07:16У ВМС оцінили загрозу нових ударів крилатими ракетами РФ
08 травня 2025, 07:05Сухопутні війська збили понад 300 російських безпілотників
08 травня 2025, 06:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »