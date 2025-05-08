Росіяни за добу вбили 8 цивільних на Донеччині

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Як передає RegioNews, про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, за минулу добу росіяни вбили вісьмох жителів Донеччини: по 2 у Мирнограді та Олександро-Калиновому, по 1 в Покровську, Іллінівці, Софіївці і Дорожньому. Ще 23 людини дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3204 загиблих і 7088 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни розстріляли беззбройних українських військових.