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08 травня 2025, 12:23

Окупанти атакували автівку на Харківщині: поранено трьох жінок

08 травня 2025, 12:23
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Збройні сили РФ продовжують терор мирного населення Харківської області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Інцидент травпився у четвер, 8 травня, близько 7:05. Російські війська вдарили ударним FPV-дроном по цивільному автомобілю Renault Sandero.

Внаслідок атаки постраждали троє жінок віком 18, 30 та 58 років.

Усі вони зазнали уламкових поранень, їх госпіталізували.

Прокурори спільно з поліцейськими, задокументували факт чергового воєнного злочину РФ.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 6 травня, у Дніпровському районі Херсона цивільне авто наїхало на вибуховий пристрій. Поранення дістали троє містян.

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