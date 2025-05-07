12:55  07 травня
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
12:48  07 травня
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
12:19  07 травня
Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ
UA | RU
UA | RU
07 травня 2025, 14:33

Росія вдарила "Іскандером" по мирному селищу на Харківщині

07 травня 2025, 14:33
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У середу, 7 травня, російські війська завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За попередніми даними, окупанти використали ракетний комплекс "Іскандер".

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки — вибиті вікна, зруйновані покрівлі, а також постраждали нежитлові споруди.

На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, вчора та сьогодні російські війська атакували Харківщину дронами й авіабомбами. Постраждали п'ятеро мирних мешканців, серед яких 16-річний хлопець.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти Харківська область ракета російсько-українська війна
Обстріл Херсона: чоловіка витягли з-під завалів після влучання снаряда
07 травня 2025, 13:07
На Київщині уламками дронів пошкоджено 18 автомобілів
07 травня 2025, 10:29
Масований удар по Запоріжжю: без світла залишилися понад 40 тисяч абонентів
07 травня 2025, 10:25
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Спалах кору на Полтавщині: захворіли троє людей
07 травня 2025, 14:52
Зухвалий грабіж у центрі Дрогобича: поліція затримала нападників
07 травня 2025, 14:12
У Миколаєві суд заарештував колишню керівницю МСЕК
07 травня 2025, 13:59
На Одещині померла довгожителька, яка пережила Голодомор
07 травня 2025, 13:45
На Рівненщині масово отруїли безпритульних собак
07 травня 2025, 13:43
На Одещині внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту
07 травня 2025, 13:22
Обстріл Херсона: чоловіка витягли з-під завалів після влучання снаряда
07 травня 2025, 13:07
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
07 травня 2025, 12:55
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
07 травня 2025, 12:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »