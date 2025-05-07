Росія вдарила "Іскандером" по мирному селищу на Харківщині
У середу, 7 травня, російські війська завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За попередніми даними, окупанти використали ракетний комплекс "Іскандер".
Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки — вибиті вікна, зруйновані покрівлі, а також постраждали нежитлові споруди.
На щастя, обійшлося без жертв і поранених.
Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, вчора та сьогодні російські війська атакували Харківщину дронами й авіабомбами. Постраждали п'ятеро мирних мешканців, серед яких 16-річний хлопець.