Россия ударила "Искандером" по мирному поселку на Харьковщине

фото: Харьковская областная прокуратура

В среду, 7 мая, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По предварительным данным, оккупанты использовали ракетный комплекс "Искандер".

В результате обстрела повреждены частные дома — выбиты окна, разрушены кровли, а также пострадали нежилые постройки.

К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, вчера и сегодня российские войска атаковали Харьковщину дронами и авиабомбами. Пострадали пять мирных жителей, среди которых 16-летний парень.