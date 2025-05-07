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07 мая 2025, 14:33

Россия ударила "Искандером" по мирному поселку на Харьковщине

07 мая 2025, 14:33
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В среду, 7 мая, российские войска нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По предварительным данным, оккупанты использовали ракетный комплекс "Искандер".

В результате обстрела повреждены частные дома — выбиты окна, разрушены кровли, а также пострадали нежилые постройки.

К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, вчера и сегодня российские войска атаковали Харьковщину дронами и авиабомбами. Пострадали пять мирных жителей, среди которых 16-летний парень.

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