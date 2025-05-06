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06 травня 2025, 17:40

Через обстріли Харківщини постраждали 5 цивільних, серед них – дитина

06 травня 2025, 17:40
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Вчора та сьогодні російські війська атакували Харківщину дронами й авіабомбами. Постраждали п’ятеро мирних мешканців, серед яких 16-річний хлопець

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, о 10:00 6 травня окупанти вдарили по селу Старовірівка Куп’янського району.

"Пошкоджено житлові будинки. Постраждав 16-річний хлопець — з вибуховим пораненням його ушпиталено", — йдеться у повідомленні.

Також російські війська завдали авіаударів "ФАБ-500" з УМПК по Куп’янську. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. У 72-річної мирної мешканки — гостра реакція на стрес.

Вчора, 5 травня, о 17:10 агресор завдав кілька ударів FPV-дронами по селу Івашки Богодухівського району. Там пошкоджений службовий автомобіль одного з підприємств.

Також близько 20:30 окупанти скинули КАБ на село Гороховатка Ізюмського району. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та автомобіль. Троє чоловіків віком 57, 62 та 70 років дістали акубаротравму.

Крім того, о 22:00 ворог обстріляв із РСЗВ село Бахтин Ізюмського району. Внаслідок удару зруйнований будинок та пошкоджений автомобіль.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, 6 травня ворог завдав масованого удару по Харкову. Постраждало четверо осіб. На найбільшому ринку Харкова "Барабашово" внаслідок російського удару згоріли 90 магазинів, майже 100 – пошкоджені.

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