Харьков под массированной атакой БПЛА: в городе 20 попаданий

фото: Харьковская ОГА

Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов. В этот период было зафиксировано 20 ударов по городу

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"По уточненной информации, Харьков сегодня ночью получил двадцать ударов шахедами в четырех районах города по восьми локациям", – написал Терехов.

По его словам, под ударами были: Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный районы.

Терехов добавил он, что в Киевском районе после прилета произошел пожар на одном из крупнейших рынков города.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали четыре человека.

Острую реакцию на стресс получили 71-летний, 44-летний мужчины и 52-летняя, 59-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.

Последствия вражеской атаки:

Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м.кв.

Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Пылает автомобиль. Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.

Киевский р-н. В результате удара БпЛА горит здание ресторана.

Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

Профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрелов погиб человек.