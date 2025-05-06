Харьков под массированной атакой БПЛА: в городе 20 попаданий
Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов. В этот период было зафиксировано 20 ударов по городу
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"По уточненной информации, Харьков сегодня ночью получил двадцать ударов шахедами в четырех районах города по восьми локациям", – написал Терехов.
По его словам, под ударами были: Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный районы.
Терехов добавил он, что в Киевском районе после прилета произошел пожар на одном из крупнейших рынков города.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали четыре человека.
Острую реакцию на стресс получили 71-летний, 44-летний мужчины и 52-летняя, 59-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.
Последствия вражеской атаки:
- Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м.кв.
- Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Пылает автомобиль. Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.
- Киевский р-н. В результате удара БпЛА горит здание ресторана.
- Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.
Профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.
Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрелов погиб человек.