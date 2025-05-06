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06 мая 2025, 07:05

Харьков под массированной атакой БПЛА: в городе 20 попаданий

06 мая 2025, 07:05
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фото: Харьковская ОГА
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Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов. В этот период было зафиксировано 20 ударов по городу

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"По уточненной информации, Харьков сегодня ночью получил двадцать ударов шахедами в четырех районах города по восьми локациям", – написал Терехов.

По его словам, под ударами были: Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный районы.

Терехов добавил он, что в Киевском районе после прилета произошел пожар на одном из крупнейших рынков города.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали четыре человека.

Острую реакцию на стресс получили 71-летний, 44-летний мужчины и 52-летняя, 59-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.

Последствия вражеской атаки:

  • Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" загорелась крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м.кв.
  • Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Пылает автомобиль. Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.
  • Киевский р-н. В результате удара БпЛА горит здание ресторана.
  • Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

Профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрелов погиб человек.

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