Українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Ворог ховається в укриттях, в кущах, під деревами та в розбитій техніці. Але для прикордонників – пілотів "Феніксу" – не існує проблем, вони дістануть окупантів будь-де", – йдеться у повідомленні.

Українські прикордонник знищили на Харківщині 3 гармати, ліквідували понад десять окупантів, спалили склад та ворожого мотоцикліста.

Нагадаємо, в Харківській області внаслідок російських обстрілів виникли масштабні лісові пожежі.