Українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині
Прикордонний підрозділ «Фенікс» продовжує нищити окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Ворог ховається в укриттях, в кущах, під деревами та в розбитій техніці. Але для прикордонників – пілотів "Феніксу" – не існує проблем, вони дістануть окупантів будь-де", – йдеться у повідомленні.
Українські прикордонник знищили на Харківщині 3 гармати, ліквідували понад десять окупантів, спалили склад та ворожого мотоцикліста.
Нагадаємо, в Харківській області внаслідок російських обстрілів виникли масштабні лісові пожежі.
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