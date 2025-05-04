У Харківській області внаслідок російських обстрілів виникли масштабні лісові пожежі

фото: ДСНС

Як передає RegioNews, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

"Сьогодні вранці ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожеж було залучено 34 рятувальника та 9 одиниць техніки ДСНС, а також 2 одиниці техніки лісгоспу.

Нагадаємо, Харківщині за добу внаслідок атак ворога одна людина загинула, ще четверо – поранені.