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04 травня 2025, 15:39

У Харківській області внаслідок російських обстрілів виникли масштабні лісові пожежі

04 травня 2025, 15:39
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фото: ДСНС
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На Харківщині внаслідок російських ударів реактивними системами залпового вогню виникли масштабні лісові пожежі

Як передає RegioNews, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

"Сьогодні вранці ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожеж було залучено 34 рятувальника та 9 одиниць техніки ДСНС, а також 2 одиниці техніки лісгоспу.

Нагадаємо, Харківщині за добу внаслідок атак ворога одна людина загинула, ще четверо – поранені.

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