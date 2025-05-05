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05 травня 2025, 14:11

На Харківщині двоє підлітків можуть сісти на 10 років за те, що підпалили авто ЗСУ

05 травня 2025, 14:11
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фото: freepik.com
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох підлітків, які підпалили автомобілі військовослужбовців ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Влітку 2024 року правоохоронці отримали повідомлення про підпали. Поліцейські провели низку розшукових та слідчих заходів і з'ясували, що до злочину причетні двоє підлітків віком 17 та 15 років.

Старший із них отримав від невідомого повідомлення у месенджері з пропозицією за грошову винагороду підпалити автомобілі військових ЗСУ. До виконання "завдання" хлопець залучив свого знайомого.

Зловмисники облили легкозаймистою сумішшю автомобіль Mitsubishi L200 та підпалили його, а наступної ночі знищили Volkswagen Transporter T5. Обидва транспортні засоби належали військовим.

За скоєне юним терористам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині подружжя "зооволонтерів" шпигували за ЗСУ.

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