На Харківщині двоє підлітків можуть сісти на 10 років за те, що підпалили авто ЗСУ
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох підлітків, які підпалили автомобілі військовослужбовців ЗСУ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Влітку 2024 року правоохоронці отримали повідомлення про підпали. Поліцейські провели низку розшукових та слідчих заходів і з'ясували, що до злочину причетні двоє підлітків віком 17 та 15 років.
Старший із них отримав від невідомого повідомлення у месенджері з пропозицією за грошову винагороду підпалити автомобілі військових ЗСУ. До виконання "завдання" хлопець залучив свого знайомого.
Зловмисники облили легкозаймистою сумішшю автомобіль Mitsubishi L200 та підпалили його, а наступної ночі знищили Volkswagen Transporter T5. Обидва транспортні засоби належали військовим.
За скоєне юним терористам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Харківщині подружжя "зооволонтерів" шпигували за ЗСУ.