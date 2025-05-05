Украинские пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Харьковской области

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Враг прячется в укрытиях, в кустах, под деревьями и в разбитой технике. Но для пограничников – пилотов "Феникса" – не существует проблем, они достанут окупантов где угодно", – говорится в сообщении.

Украинские пограничники уничтожили на Харьковщине 3 орудия, ликвидировали более десяти оккупантов, сожгли склад и вражеского мотоциклиста.

Напомним, в Харьковской области в результате российских обстрелов произошли масштабные лесные пожары.