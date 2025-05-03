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03 травня 2025, 01:30

На Харківщині поружжя "зооволонтерів" шпигували за ЗСУ

03 травня 2025, 01:30
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Фото: прокуратура
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На Харківщині винесли вирок чоловіку та його дружині. Вони працювали на російські спецслужби

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

У Харківській області засудили подружжя російських агентів. Це 52-річна жінка та 61-річний чоловік. Їм призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними правоохоронців, безробітні чоловік та дружина ніде не працювали. Проте вони "знайшли" роботу у ворога. Вони збирали інформацію про місця дислокації українських військових і техніки для ворога.

Агенти РФ прикидались зооволонтерами для прикриття. Насправді ж вони вишукували, де розміщується особовий склад Сил оборони, місця стаціонарного лікування поранених українських захисників тощо.

Завербував їх знайомий, який є куратором по Харківському напрямку. Він перебуває на тимчасово окупованій території та працює зі спецслужбами РФ. Всі "звіти" зрадники передавали через месенджери.

Нагадаємо, раніше викрили жителів Тернопільської та Запорізької областей. Вони у Львові на замовлення російських спецслужб підпалили об'єкт на залізниці.

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