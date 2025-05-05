В Харьковской области двое подростков могут сесть на 10 лет за то, что подожгли авто ВСУ
Правоохранители завершили досудебное расследование двух подростков, которые подожгли автомобили военнослужащих ВСУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.
Летом 2024 года правоохранители получили сообщение о поджогах. Полицейские провели ряд розыскных и следственных мероприятий и выяснили, что к преступлению причастны два подростка в возрасте 17 и 15 лет.
Старший из них получил от неизвестного сообщения в мессенджере с предложением за денежное вознаграждение поджечь автомобили военных ВСУ. К выполнению "задания" парень привлек своего знакомого.
Злоумышленники облили легковоспламеняющейся смесью автомобиль Mitsubishi L200 и подожгли его, а на следующую ночь уничтожили Volkswagen Transporter T5. Оба транспортных средства принадлежали военным.
За совершенное юным террористам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, на Харьковщине супруги "зооволонтеры" шпионили за ВСУ.