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05 мая 2025, 14:11

В Харьковской области двое подростков могут сесть на 10 лет за то, что подожгли авто ВСУ

05 мая 2025, 14:11
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фото: freepik.com
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Правоохранители завершили досудебное расследование двух подростков, которые подожгли автомобили военнослужащих ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Летом 2024 года правоохранители получили сообщение о поджогах. Полицейские провели ряд розыскных и следственных мероприятий и выяснили, что к преступлению причастны два подростка в возрасте 17 и 15 лет.

Старший из них получил от неизвестного сообщения в мессенджере с предложением за денежное вознаграждение поджечь автомобили военных ВСУ. К выполнению "задания" парень привлек своего знакомого.

Злоумышленники облили легковоспламеняющейся смесью автомобиль Mitsubishi L200 и подожгли его, а на следующую ночь уничтожили Volkswagen Transporter T5. Оба транспортных средства принадлежали военным.

За совершенное юным террористам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Харьковщине супруги "зооволонтеры" шпионили за ВСУ.

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