У Харкові різко зросла кількість поранених після масованої атаки росіян

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У Харкові кількість постраждалих унаслідок атаки російських безпілотників зросла до 36 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"За уточненою інформацією удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів пожежі. 36 постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що увечері 2 травня, місто Харків опинилось під атакою російських безпілотників.