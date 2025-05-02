Фото: прокуратура

Російські війська зранку 2 травня завдали удару по селищу Цапівка. Внаслідок атаки є руйнування

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

2 травня, близько 11:40 російська армія завдала три авіаційні удари по с. Цапівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Внаслідок атаки ворога пошкоджено приватні будинки, а також господарчі будівлі. Відомо, що 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх можливих та необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, 1 травня росіяни вдарили авіабомбами по Донецькій області. Внаслідок атаки ворога загинули двоє цивільних, ще одна людина поранена.