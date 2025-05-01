Удар по Харкову: росіяни атакували місто безпілтниками, є влучання
Росіяни вчергове атакували Харків. Відомо, що вони використовували безпілотники типу "Молнія"
Про це повідомив міський голова Харкова, передає RegioNews.
За словами Ігоря Терехова, у місті зафіксовано влучання російського безпілотника типу "Молнія" в Київському районі. Влучання сталось в землю біля гаражного кооперативу. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань.
Згодом мер Харкова повідомив про ще один "приліт" безпілтником "Молнія", але вже в Основ'янському районі. Інформація щодо місця влучання, руйнувань та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 30 квітня росіяни атакували село Приморське Василівського району. Внаслідок удару 45-річний місцевий житель отримав осколкові поранення ніг. Також через російські обстріли пошкоджений цивільний автомобіль.