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Про це повідомив міський голова Харкова, передає RegioNews.

За словами Ігоря Терехова, у місті зафіксовано влучання російського безпілотника типу "Молнія" в Київському районі. Влучання сталось в землю біля гаражного кооперативу. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань.

Згодом мер Харкова повідомив про ще один "приліт" безпілтником "Молнія", але вже в Основ'янському районі. Інформація щодо місця влучання, руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 30 квітня росіяни атакували село Приморське Василівського району. Внаслідок удару 45-річний місцевий житель отримав осколкові поранення ніг. Також через російські обстріли пошкоджений цивільний автомобіль.