Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

28 квітня російські окупанти здійснили бомбардування міста Куп'янськ. Керованою бомбою вони поцілили у приватний будинок. Внаслідок удару сталась пожежа. Рятувальники працювали разом з медиками ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок атаки, на щастя, ніхто з людей не постраждав. Проте на фото можна побачити, що росіяни вчергове зруйнували житлові будинки.

Крім того, в прокуратурі повідомляли, що о 15:40 росіяни знову атакували Куп'янськ, але вже з артилерії. Внаслідок удару 65-річний чоловік постраждав. Його в тяжкому стані госпіталізували медики.

Нагадаємо, 27 квітня російські війська били по Павлограду на Дніпропетровщині ударними дронами. Внаслідок атаки ворога постраждала дитина. Також загинув 38-річний чоловік.