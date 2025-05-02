Фото: прокуратура

Российские войска утром 2 мая нанесли удар по поселку Цаповка. В результате атаки есть разрушения

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

2 мая, около 11:40 российская армия нанесла три авиационных удара по с. Цаповка Золочевской ОТГ Богодуховского района. В результате атаки врага повреждены частные дома, а также хозяйственные здания. Известно, что 75-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

"Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", - говорят правоохранители.

Напомним, 1 мая россияне ударили авиабомбами по Донецкой области. В результате атаки врага погибли двое гражданских, еще один человек ранен.