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01 травня 2025, 12:07

На Харківщині жінка може сісти до в’язниці, за те що запропонувала 200 доларів поліцейському

01 травня 2025, 12:07
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фото: ілюстративне
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Жителька Харківщини запропонувала поліцейському 200 доларів США за не притягнення її чоловіка до відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

В квітні під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 50-річний місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння.

Під час оформлення адміністративного правопорушення до поліцейських підійшла дружина водія. Жінка запропонувала правоохоронцю 200 доларів США, аби уникнути відповідальності. Поліцейський відмовився від хабаря, попередив громадянку про кримінальну відповідальність, але жінка продовжувала наполягати на своєму та ще кілька разів повторювала пропозицію підкупу.

На водія поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП, а жінці правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Їй загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік погрожував ТЦК ножем.

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