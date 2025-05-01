В прокуратуре показали последствия удара по АЗС в Харькове

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В Харькове в результате удара дроном по АЗС начался пожар. Под обстрел, вероятно, попала АЗС «Маршал»

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, вчера, 30 апреля, около 23:30 ударный беспилотник нанес удар по Харькову. Попадание зафиксировано по автозаправочной станции в Киевском районе города. Вспыхнул пожар.

К счастью, никто не пострадал.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харьков начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Судя по фото прокуратуры, под удар попала АЗС "Маршал" на улице Леся Сердюка в районе перекрестка с Окружной дорогой.

Ранее сообщалось, что россияне попали в беспилотник по АЗС в Харькове.