В прокуратуре показали последствия удара по АЗС в Харькове
В Харькове в результате удара дроном по АЗС начался пожар. Под обстрел, вероятно, попала АЗС «Маршал»
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.
По данным следствия, вчера, 30 апреля, около 23:30 ударный беспилотник нанес удар по Харькову. Попадание зафиксировано по автозаправочной станции в Киевском районе города. Вспыхнул пожар.
К счастью, никто не пострадал.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харьков начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Судя по фото прокуратуры, под удар попала АЗС "Маршал" на улице Леся Сердюка в районе перекрестка с Окружной дорогой.
Ранее сообщалось, что россияне попали в беспилотник по АЗС в Харькове.
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