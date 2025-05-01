Обстрелы Харьковщины: за сутки 196 атак и 13 пострадавших, среди них – дети

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За прошедшие сутки по Харькову и области российские войска применили 28 ударных беспилотников и 20 КАБов

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, под вражеский огонь попали Харьков, Купянск, Балаклея, Васищево, Пивденное и другие населенные пункты.

Повреждены десятки жилых и производственных объектов, произошли масштабные пожары. В Пивденном пострадали 13 человек, из них 8 детей.

Наибольшие разрушения – из-за ударов дронами по складским помещениям, жилым домам и АЗС. Спасатели ликвидировали многочисленные возгорания.

За сутки в Харьковской области зафиксировано 196 боевых столкновений, добавил Синегубов.

На Харьковском направлении оккупанты дважды пытались прорвать оборону близ Волчанска. На Купянском – шесть атак в районах Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового.

Напомним, поздно вечером 30 апреля российские военные атаковали Харьков беспилотником "Молния". Попали в автозаправочную станцию.