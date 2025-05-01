Обстрелы Харьковщины: за сутки 196 атак и 13 пострадавших, среди них – дети
За прошедшие сутки по Харькову и области российские войска применили 28 ударных беспилотников и 20 КАБов
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, под вражеский огонь попали Харьков, Купянск, Балаклея, Васищево, Пивденное и другие населенные пункты.
Повреждены десятки жилых и производственных объектов, произошли масштабные пожары. В Пивденном пострадали 13 человек, из них 8 детей.
Наибольшие разрушения – из-за ударов дронами по складским помещениям, жилым домам и АЗС. Спасатели ликвидировали многочисленные возгорания.
За сутки в Харьковской области зафиксировано 196 боевых столкновений, добавил Синегубов.
На Харьковском направлении оккупанты дважды пытались прорвать оборону близ Волчанска. На Купянском – шесть атак в районах Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового.
Напомним, поздно вечером 30 апреля российские военные атаковали Харьков беспилотником "Молния". Попали в автозаправочную станцию.