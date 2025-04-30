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30 квітня 2025, 10:30

Вночі Харків атакували БпЛА "Герань-2": правоохоронці показали наслідки обстрілів

30 квітня 2025, 10:30
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У ніч на 30 квітня окупанти здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням щонайменше 15 ударних безпілотників типу "Герань-2". У різних районах міста постраждали 45 містян

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти били 15 дронами по Харкову в період з 22:00 до 22:30. Попередньо, для ударів по Харкову російська армія використала 15 дронів "Герань-2".

"Внаслідок вказаної масованої атаки ворога на Харків постраждали 45 людей, зокрема 5-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Потерпілим надано медичну допомогу, частина з них зазнала гострого шоку", – йдеться у повідомленні.

Наслідки ударів:

  • Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок у Слобідському районі Харкова. Будівля зазнала значних пошкоджень. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 автомобілів. Крім того, в результаті інших ударів у цьому районі пошкоджено кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, ресторани, кафе та магазини.
  • Під ворожим вогнем опинилися також лікарня та приватний житловий сектор у Салтівському районі міста.
  • У Київському районі Харкова атака безпілотників призвела до пошкодження гаражів та вибитих вікон у багатоповерхових будинках.
  • Приватні домоволодіння зазнали руйнувань у Немишлянському районі.
  • На території Шевченківського району горіла лісова підстилка.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російська армія завдала масованих ударів безпілотниками по Харкову. У місті зруйновані будинки та цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що постраждали 45 людей, серед них — діти та вагітна жінка.

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