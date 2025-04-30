Вночі Харків атакували БпЛА "Герань-2": правоохоронці показали наслідки обстрілів

фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 30 квітня окупанти здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням щонайменше 15 ударних безпілотників типу "Герань-2". У різних районах міста постраждали 45 містян

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти били 15 дронами по Харкову в період з 22:00 до 22:30. Попередньо, для ударів по Харкову російська армія використала 15 дронів "Герань-2".

"Внаслідок вказаної масованої атаки ворога на Харків постраждали 45 людей, зокрема 5-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Потерпілим надано медичну допомогу, частина з них зазнала гострого шоку", – йдеться у повідомленні.

Наслідки ударів:

Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок у Слобідському районі Харкова. Будівля зазнала значних пошкоджень. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 автомобілів. Крім того, в результаті інших ударів у цьому районі пошкоджено кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, ресторани, кафе та магазини.

Під ворожим вогнем опинилися також лікарня та приватний житловий сектор у Салтівському районі міста.

У Київському районі Харкова атака безпілотників призвела до пошкодження гаражів та вибитих вікон у багатоповерхових будинках.

Приватні домоволодіння зазнали руйнувань у Немишлянському районі.

На території Шевченківського району горіла лісова підстилка.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російська армія завдала масованих ударів безпілотниками по Харкову. У місті зруйновані будинки та цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що постраждали 45 людей, серед них — діти та вагітна жінка.