Обстріли Сумщини: є загиблий, понад 30 атак дронами та ударами КАБ
Російські війська не припиняють атакувати прикордонні райони Сумської області. Протягом минулої доби окупанти здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 11 громадах
Про це повідомили в Сумській військовій адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби (КАБ) та ударні FPV-дрони — зафіксовано майже 20 ударів КАБів та близько 30 атак дронами.
Внаслідок ворожих обстрілів загинув мешканець Есманьської громади, ще одна людина отримала поранення.
Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт;
- у Новослобідській — адмінбудівлю;
- у Путивльській громаді Конотопського району — будинок культури, магазин та навчальний заклад.
Повітряна тривога в області тривала 10 годин 30 хвилин.
Нагадаємо, за словами очільника Сумської ОВА Олега Григорова, ворог продовжує спроби створити буферну зону в регіоні.