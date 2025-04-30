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30 квітня 2025, 09:10

Обстріли Сумщини: є загиблий, понад 30 атак дронами та ударами КАБ

30 квітня 2025, 09:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська не припиняють атакувати прикордонні райони Сумської області. Протягом минулої доби окупанти здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 11 громадах

Про це повідомили в Сумській військовій адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби (КАБ) та ударні FPV-дрони — зафіксовано майже 20 ударів КАБів та близько 30 атак дронами.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув мешканець Есманьської громади, ще одна людина отримала поранення.

Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт;
  • у Новослобідській — адмінбудівлю;
  • у Путивльській громаді Конотопського району — будинок культури, магазин та навчальний заклад.

Повітряна тривога в області тривала 10 годин 30 хвилин.

Нагадаємо, за словами очільника Сумської ОВА Олега Григорова, ворог продовжує спроби створити буферну зону в регіоні.

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