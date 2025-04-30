Масована атака на Харків: зруйнована цивільна інфраструктура, поранені десятки містян
У ніч на 30 квітня російська армія завдала масованих ударів безпілотниками по Харкову. У місті зруйновані будинки та цивільна інфраструктура, постраждали 38 людей
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.
Внаслідок атак зруйновані приватні житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, пошкоджені багатоповерхові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, адміністративні, складські та виробничі приміщення та легкові автомобілі.
"У різних районах міста зафіксовано 10 осередків пожеж. За попередніми даними, постраждали 38 осіб", – йдеться у повідомленні.
На місці "прильотів" працюють рятувальники, поліція, медики, волонтери та комунальні служби.
Нагадаємо, вчора війська РФ атакували Харків ударними БпЛА. У різних районах міста гриміли вибухи.