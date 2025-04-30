Ночью Харьков атаковали БпЛА "Герань-2": правоохранители показали последствия обстрелов

фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 30 апреля оккупанты совершили масштабную атаку на Харьков с применением не менее 15 ударных беспилотников типа "Герань-2". В разных районах города пострадали 45 горожан

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили 15 дронами по Харькову в период с 22:00 до 22:30. Предварительно, для ударов по Харькову российская армия использовала 15 дронов "Герань-2".

"В результате указанной массированной атаки врага на Харьков пострадали 45 человек, в том числе 5-летняя девочка и 16-летний парень. Пострадавшим оказана медицинская помощь, часть из них испытала острый шок", – говорится в сообщении.

Сейчас известно, что:

Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом в Слободском районе Харькова. Здание получило значительные повреждения. Взрывной волной повреждено более 30 автомобилей. Кроме того, в результате других ударов в этом районе повреждены кондитерский цех, многоквартирные дома, автосалон, рестораны, кафе и магазины.

Под вражеским огнем оказались больница и частный жилищный сектор в Салтовском районе города.

В Киевском районе Харькова атака беспилотников привела к повреждению гаражей и выбитым окнам в многоэтажных домах.

Частные домовладения разрушились в Немышлянском районе.

На территории Шевченковского района горела лесная подстилка.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, в ночь на 30 апреля российская армия нанесла массированные удары беспилотниками по Харькову. В городе разрушены дома и гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что пострадали 45 человек, в том числе дети и беременная женщина.