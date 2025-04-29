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29 квітня 2025, 15:10

Сили оборони знищили логістику та техніку росіян під Куп’янськом

29 квітня 2025, 15:10
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фото: ДПСУ
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На Харківщині воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" успішно нищать ворожу логістику та техніку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Протягом тижня на Куп’янському напрямку було знищено 19 вантажних та 2 легкові автомобілі, броньований автомобіль "Тигр", гаубицю 155 мм Мста-Б, міномет, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів та комплект супутникового зв’язку Starlink", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни бригади "Помста" знищили техніку та пункт управління окупантів біля Куп’янська.

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РФ війна прикордонники окупанти втрати росіян Купʼянський напрямок підрозділ Фенікс бригада Помста
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