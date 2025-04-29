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29 апреля 2025, 15:10

Силы обороны уничтожили логистику и технику россиян под Купянском

29 апреля 2025, 15:10
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фото: ГПСУ
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На Харьковщине воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" успешно уничтожают вражескую логистику и технику

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"В течение недели на Купянском направлении было уничтожено 19 грузовых и 2 легковых автомобиля, бронированный автомобиль "Тигр", гаубицу 155 мм Мста-Б, миномет, радиолокационную станцию, состав боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов и комплект спутниковой связи Starlink", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее воины бригады "Месть" уничтожили технику и пункт управления оккупантов возле Купянска.

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РФ война пограничники оккупанты потери россиян Купянское направление подразделение Феникс бригада Месть
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