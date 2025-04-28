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28 квітня 2025, 15:47

На Харківщині затримали браконьєра: що йому загрожує

28 квітня 2025, 15:47
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали чоловіка, який займався незаконним виловом риби. У нього вилучили і рибу, і його човен

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили браконьєра. 40-річний житель селища Сахновщина виловлював рибу з човна за допомогою сіток. Загалом він виловив 32 кілограми риби, а саме карася сріблястого.

Правоохоронці вилучили й човен, і незаконний вилов. Також внесено цей факт до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

"Поліція нагадує, що незаконний вилов риби завдає значної шкоди навколишньому середовищу та передбачає кримінальну відповідальність. Також правоохоронці наголошують, що рибалити на території України дозволено лише за умов дотримання всіх правил та норм риболовлі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині також затримали чоловіка, який ловив рибу з сітками. У нього вилучили вилову на понад 200 тисяч гривень.

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