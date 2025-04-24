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24 квітня 2025, 13:09

На Київщині затримали браконьєра з уловом майже на 200 тисяч гривень

24 квітня 2025, 13:09
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фото: поліція
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Днями правоохоронці задокументували факт незаконного вилову риби у селі Мощун Бучанського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік незаконно ловив рибу за допомогою сіток. Попередньо, сума завданих збитків державі становить близько 200 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині затримали браконьєрів, які наловили риби та раків на понад 2 мільйони гривень.

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затримання Київська область браконьєри риба улов
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