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27 березня 2025, 14:42

На Одещині браконьєри наловили риби майже на 750 тис. грн

27 березня 2025, 14:42
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фото: Національна поліція
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Поліцейські викрили трьох чоловіків у браконьєрстві на озері Ялпуг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Виявили рибалок на березі водойми під час патрулювання співробітники водної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції спільно з прикордонниками та Одеським рибоохоронним патрулем.

Правоохоронці, які прибули на місце події, вилучила у правопорушників в якості речових доказів 750 метрів ліскової сітки та більше 100 одиниць риби, серед якої карась, сазан, окунь та 27 раків. За попередніми підрахунками фахівців-екологів, чоловіки завдали рибному господарству України збитків на суму понад 270 тисяч гривень.

Ще одного правопорушника, 25-річного жителя Ізмаїльського району, правоохоронці виявили наступного вечора, коли той вже складав у власний автомобіль рибу та знаряддя лову. Правоохоронці вилучили в якості доказів протиправної діяльності дві ліскові сітки довжиною 150 метрів, гумовий рибацький костюм та 295 одиниць риби, серед яких карась, плоскирка, сом, щука. Попередньо, завдані державі збитки склали 475 тисяч гривень.

Рибу передали на зберігання до спеціалізованого підприємства.

Нагадаємо, на Одещині з вікна багатоповерхівки випала жінка.

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